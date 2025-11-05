КПБП: Нека надъхването от дербито да се прехвърли поне частично в следващия мач

© Plovdiv24.bg Клуб на привържениците на Ботев Пловдив отправи апел към "жълто-черната" общност. Конкретният повод за реакцията е предстоящият в петък мач срещу Добруджа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:



Добро утро, ботевисти!



Наближава поредният изключително важен мач за нашия любим клуб. В петък от 17:30 ч. приемаме Добруджа в преследване на първа победа за сезона като домакин. Както виждаме, няма лесен противник, а отборът ни има нужда от силна подкрепа във всеки един двубой.



Нека надъхването от дербито, билетите за което свършиха буквално за няколко часа, да се прехвърли поне частично в следващия мач, а след него ни чакат и още сериозни двубои, в които трябва да сме на много високо ниво, за да печелим важни точки и да се изкачваме нагоре в таблицата!



Очакваме ви!



Ботев Пловдив винаги ще бъда верен



аз на твоите свещени цветове