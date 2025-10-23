Илиян Филипов: Не съм голям разбирач на футбола, но когато не знаеш - питаш специалистите

© Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов коментира решението Димитър Димитров - Херо да застане начело на отбора. Той поема "канарчетата" на 17 ноември, като дебютът му ще бъде срещу ЦСКА.



Дотогава жълто-черните ще продължат да бъдат водени от Иван Цветанов и Тодор Киселичков. Херо заменя Николай Киров-Белия, който напусна след слабия старт на сезона.



"Преговаряхме с Александър Томаш, с Георги Дерменджиев, с Херо. С всеки един от тях съм провел лични срещи. Ръководството на клуба също беше на тях. Трябва да кажа, че най-съм впечатлен от Митко Димитров, като концепция за нашия клуб, като опит, като държание изобщо и нормално взаимоотношение. За мен това е човека", заяви пред "Тема Спорт“ бизнесменът.



Херо е може би, след Мъри Стоилов, най-добрият български треньор в момента. Това е мое мнение. Сондирал съм го с доста други футболни хора в България. Трябва да ви кажа, че над 90 процента получих само хубави отзиви за Херо. Не смея да твърдя, че съм голям разбирач на футбола, но когато не знаеш – питаш специалистите. И като от десет мнения девет са, че човекът е окей, значи за мен това е правилният начин“, допълни финансовият благодетел на Ботев (Пловдив).



Относно целите пред специалиста, той добави: "Амбициите са Ботев винаги да играе в Европа, това е. Тази година на всички съм казал, че е оздравителен процес и целта е оставане в Първа лига. Нищо повече на никой не съм обещавал. Всичко, което направим над това е добре дошло. Имаме отбор, добри футболисти.



Времето за стиковане наистина ни беше страшно малко, но момчетата вече започнаха да влизат в час. Със Славия, почти през целия мач, стояхме прекрасно с десет човека на терена. Нещата започнаха да се случват, но това време трябваше да мине, да преболедуваме. Оттук нататък смятам, че отборът ще се представя много по-добре от това, което беше“, каза още Илиян Филипов.



Относно факта, че Херо ще поеме официално юздите чак на 17 ноември, той заяви: "Има лични ангажименти, които беше поел преди това, свързани със семейството му. Това е проблемът. Той ни го каза предварително това нещо и ние бяхме длъжни да се съобразим. Но понеже знаем, че се получава напрежение го помолих да го обявим. Той каза, че няма никакъв проблем и ето – всичко вече е факт. Митко Димитров има работа за довършване в Ботев Пловдив. Той беше запознат с голяма част от играта и футболистите, които имаме. Говорихме какво куца в играта, какво трябва да се подобри, на кои постове“, сподели още благодетелят на "канарчетата".



А на въпрос колко "скъпо“ ще излезе специалиста на клуба, Филипов бе категоричен: "Не, не, въобще не става въпрос за много пари. Напълно нормално е заплащането му. Човекът бе абсолютно коректен. Само суперлативи мога да кажа за него. Изключителен мъжкар и мястото му е в българския футбол, който може само да загуби от отсъствието му, оставайки във фризера, образно казано“, завърши бизнесменът.