ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов: Не съм голям разбирач на футбола, но когато не знаеш - питаш специалистите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:48Коментари (1)249
©
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов коментира решението Димитър Димитров - Херо да застане начело на отбора. Той поема "канарчетата" на 17 ноември, като дебютът му ще бъде срещу ЦСКА.

Дотогава жълто-черните ще продължат да бъдат водени от Иван Цветанов и Тодор Киселичков. Херо заменя Николай Киров-Белия, който напусна след слабия старт на сезона.

"Преговаряхме с Александър Томаш, с Георги Дерменджиев, с Херо. С всеки един от тях съм провел лични срещи. Ръководството на клуба също беше на тях. Трябва да кажа, че най-съм впечатлен от Митко Димитров, като концепция за нашия клуб, като опит, като държание изобщо и нормално взаимоотношение. За мен това е човека", заяви пред "Тема Спорт“ бизнесменът.

Херо е може би, след Мъри Стоилов, най-добрият български треньор в момента. Това е мое мнение. Сондирал съм го с доста други футболни хора в България. Трябва да ви кажа, че над 90 процента получих само хубави отзиви за Херо. Не смея да твърдя, че съм голям разбирач на футбола, но когато не знаеш – питаш специалистите. И като от десет мнения девет са, че човекът е окей, значи за мен това е правилният начин“, допълни финансовият благодетел на Ботев (Пловдив).

Относно целите пред специалиста, той добави: "Амбициите са Ботев винаги да играе в Европа, това е. Тази година на всички съм казал, че е оздравителен процес и целта е оставане в Първа лига. Нищо повече на никой не съм обещавал. Всичко, което направим над това е добре дошло. Имаме отбор, добри футболисти.

Времето за стиковане наистина ни беше страшно малко, но момчетата вече започнаха да влизат в час. Със Славия, почти през целия мач, стояхме прекрасно с десет човека на терена. Нещата започнаха да се случват, но това време трябваше да мине, да преболедуваме. Оттук нататък смятам, че отборът ще се представя много по-добре от това, което беше“, каза още Илиян Филипов.

Относно факта, че Херо ще поеме официално юздите чак на 17 ноември, той заяви: "Има лични ангажименти, които беше поел преди това, свързани със семейството му. Това е проблемът. Той ни го каза предварително това нещо и ние бяхме длъжни да се съобразим. Но понеже знаем, че се получава напрежение го помолих да го обявим. Той каза, че няма никакъв проблем и ето – всичко вече е факт. Митко Димитров има работа за довършване в Ботев Пловдив. Той беше запознат с голяма част от играта и футболистите, които имаме. Говорихме какво куца в играта, какво трябва да се подобри, на кои постове“, сподели още благодетелят на "канарчетата".

А на въпрос колко "скъпо“ ще излезе специалиста на клуба, Филипов бе категоричен: "Не, не, въобще не става въпрос за много пари. Напълно нормално е заплащането му. Човекът бе абсолютно коректен. Само суперлативи мога да кажа за него. Изключителен мъжкар и мястото му е в българския футбол, който може само да загуби от отсъствието му, оставайки във фризера, образно казано“, завърши бизнесменът.
Още по темата: общо новини по темата: 477
22.10.2025
22.10.2025
22.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
предишна страница [ 1/80 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
има акъл човека , па и пари има . наш круши лаик в футбола , чи и пари няма .затва ни викат баражните
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Босът на Ботев Пловдив заговори за много пердах, обясни за публиката
 Чудо! Този път без глоби за Локо и Ботев, Никола Илиев наказан за един мач
 Петима от Ботев участваха в 3-дневен лагер на България U14
 Ще става още по-интересно! Тандемът Филипов - Херо ще кара БФС и реферите да потръпват
 Попето от събитие в Пловдив: Щабът на Керкез ме канеше в ЦСКА
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: