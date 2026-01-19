© Отборът на Ботев Пловдив завърши първия тренировъчен ден от лагера в Анталия.



В следобедното занимание вчера Тодор Неделев, Енрике Жоку и Самуел Калу имаха бегови занимания на терен.



Подготовката на вратарите продължава с разнообразни упражнения под указанията на наставника Тихомир Тодоров.



Рожденик при “жълто-черните" е физиотерапевтът Георги Патишанов, който бе изненадан със специална торта.



Гледайте в прикаченото видео репортаж от тренировката!



