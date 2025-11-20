ИЗПРАТИ НОВИНА
Скандали и анулиран мач срещу Стоичков, но Херо никога не е побеждавал ЦСКА като гост
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:20
©
Димитър Димитров срещу ЦСКА. Това е една от класиките в българския футбол в последните 30 години. Логично е винаги в тези сблъсъци да стават интересни неща. И няма как да бъде по друг начин, при условие, че от едната страна е човек, който е безапелационно в Топ 3 сред най-успешните треньори в България в последните години.

А от другата – един от грандовете в страната, какъвто е ЦСКА. Като прибавим и това, че Херо, макар и професионалист, все пак малко или много си е левскар, напрежението и страстите в тези сблъсъци стават още по-големи.

От далечната 1994 година насам, когато стартира кариерата на Димитър Димитров в елита, той и ЦСКА се срещнаха вече 43 пъти. 36 от тях бяха в първенството и 7 за Купата на страната.

В тези срещи сме виждали какво ли не – скандали, служебни победи, анулирани мачове (поради това, че са анулирани, ги вадим от статистиката). Бургаският специалист е срещал "червените“ с 9 клуба, а сега Ботев Пд ще бъде десетият.

От родния му град е водил Нефтохимик и Черноморец, а от останалите – Литекс, Локомотив Пд, Велбъжд Кн, Левски, Лудогорец, Берое и Спартак Вн.

Дотук общият баланс от играните 43 мача включва 11 победи за Херо, 10 равенства и 22 победи за ЦСКА.

В предстоящия двубой бургазлията ще търси победа с осми различен тим над ЦСКА. От тези, които е водил досега, не е удрял "червените“ единствено с Велбъжд (но от само два мача) и със Спартак Вн (и тук сблъсъците са малко – само един). С кюстендилския тим той бе на минута от успех през 2001 година и водеше с 1:0. В 89-ата обаче Светослав Петров изравни и двубоят на стадион "Осогово“ тогава приключи 1:1.

Двете страни имат и един анулиран мач. През 1998-а, начело на Литекс, Димитър Димитров победи ЦСКА (с Христо Стоичков в състава си) с 3:1 на "Армията“. Впоследствие се оказа, че Радостин Кишишев е картотекиран неправомерно. Мачът бе анулиран, Литекс – изхвърлен от турнира, а реванш нямаше…

Друг любопитен факт е, че Димитър Димитров никога не е побеждавал ЦСКА като гост за първенство. Освен споменатия анулиран успех с Литекс на "Българска армия“, Димитров има една победа там с Левски, но и тя е за Купата, показва справка на "Мач Телеграф“. Става дума за четвъртфинала през 2000 година, когато "сините“ биха с 1:0 с гол на Георги Иванов. За първенство обаче Херо е гостувал 19 пъти на "червените“, в които има 16 загуби и 3 ремита.

Иначе най-успешно срещу ЦСКА Херо е играл с Левски и Литекс. Със "сините“ има 3 победи от 3 официални мача, а с Литекс – 1 победа от един шампионатен мач.

И така – Херо срещу ЦСКА! Какво ли ни е приготвил епизод 44 от този сблъсък?
20.11.2025
20.11.2025
19.11.2025
19.11.2025
19.11.2025
19.11.2025
Статистика: