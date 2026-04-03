Ботев Пловдив приема Спартак Варна в среща от 28-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 4 април от 17:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в съботния ден пред централната трибуна ще бъде позиционирана голяма кутия, в която всеки желаещ ще може да остави продукти за хора в нужда за кампанията "Жълто-черен Великден за Пловдив“.

В 14:00 часа ще отвори фен-зоната, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса, съобщиха от ПФК Ботев.

Ето цялостната организация, която правят от "жълто-черния" клуб за предстоящия двубой със Спартак (Варна):

в 8:00ч. ще отвори кафе "Corner Bar“

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 10:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 14:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да се закупят онлайн тук и на място на цена от 5 евро)

в 14:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 15:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 15:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн тук.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.