Никола Илиев получи повиквателна за България U21

© Атакуващият халф на Ботев (Пловдив) Никола Илиев получи повиквателна за лагер-сбор на младежкия национален отбор на България до 21 години.



Русенецът ще се присъедини към “лъвовете" след края на шампионатния сблъсък с Ботев (Враца).



За българите предстоят две Европейски квалификации - на 10 октомври срещу Португалия и на 14 октомври срещу Чехия.



Никола Илиев е капитан на младежкия национален отбор на България.