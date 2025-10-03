ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Никола Илиев получи повиквателна за България U21
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:58Коментари (0)344
©
Атакуващият халф на Ботев (Пловдив) Никола Илиев получи повиквателна за лагер-сбор на младежкия национален отбор на България до 21 години.

Русенецът ще се присъедини към “лъвовете" след края на шампионатния сблъсък с Ботев (Враца).

За българите предстоят две Европейски квалификации - на 10 октомври срещу Португалия и на 14 октомври срещу Чехия.

Никола Илиев е капитан на младежкия национален отбор на България.
Още по темата: общо новини по темата: 429
03.10.2025
03.10.2025
02.10.2025
02.10.2025
02.10.2025
02.10.2025
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 96 години от деня, в който Ботев спечели Царската купа на България
 Киселичков: Получих покана от много голям клуб на високо ниво, която приех
 Медии "назначиха" Киселичков за треньор в Ботев, от клуба излязоха с официална позиция
 Ясна е програмата за мачовете на Локо и Ботев от 12-ия кръг, както и на Спартак за Купата
 Филипов към Стоянов: Ще останеш в историята като пиявица и дребна душица! Пожелавам ти всичко най-недобро!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: