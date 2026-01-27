Ботев завършва подготовката с контрола срещу Севлиево

© Отборът на Ботев Пловдив ще завърши зимната си подготовка с контролна среща с ФК Севлиево.



Двубоят ще се състои на 31 януари (събота) от 14:30 часа на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“.



Спарингът с втородивизионния тим ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, уточниха от клуба.