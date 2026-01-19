ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев взима под наем бивш съотборник на Меси в Интер Маями
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:32
Крилото на Лудогорец Емерсон Родригес може да подсили Ботев Пловдив. Колумбиецът е периферна фигура в състава на шампионите, въпреки че акостира с анонса, че е бил съотборник на Лео Меси в Интер Маями.

От началото на сезона той има 7 мача, 1 гол и 2 асистенции за клуба от Разград. В 9 срещи е бил част от втория тим, където има и 2 гола в своята статистика. 25-годишното крило има общо 20 мача със зелената фланелка.

Твърде вероятно е той да пристигне в Ботев Пловдив под наем, твърди dsport. Треньорът на "канарите" Димитър Димитров има нужда от флангови опции. Емерсон Родригес е добър дрибльор и притежава хубава скорост, което със сигурност се нрави на опитния специалист.
