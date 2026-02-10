ИЗПРАТИ НОВИНА
Феновете на Ботев ще влизат с билет от 8,18 евро на мача с Левски
Автор: Стойчо Генов 13:12Коментари (0)390
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Левски пусна в продажба билетите за мача срещу Ботев (Пловдив). Двубоят от 21-ия кръг на Първа лига е на 15 февруари (неделя) от 17:00 часа на стадион "Георги Аспарухов“.

Ботевистите ще влизат от входа за Сектор Г (гости).

Цената на билеета е 7.16 евро, но към нея е добавена административна такса от 1.02 евро, така че общата цена за един пропуск е 8,18 евро, уточниха от ПФК Левски.

Феновете на Ботев ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час преди началото на мача.

"Жълто-черните" привърженици могат също така да се сдобият с билети и онлайн тук! 

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов“.

Деца от 8 до 14 години влизат задължително с декларация, която трябва да бъде попълнена преди влизането на стадион "Георги Аспарухов“.
