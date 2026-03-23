Закария Тиндано получи повиквателна за младежкия национален отбор на Кот д’Ивоар.

Крайният защитник на Ботев Пловдив ще се включи в лагера на формацията до 20 години, уточниха от "жълто-черния" клуб.

По време на лагера Кот д’Ивоар U20 ще изиграе два мача срещу Тунис U23.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че левият бек е преотстъпен от турския Гьозтепе до края на настоящия сезон, като трансферът се осъществи след препоръката на Станимир Стоилов към бившия вече наставник на "канарите" Димитър Димитров - Херо.