Паметникът на най-голямата легенда на Ботев (Пловдив) Динко Дерменджиев - Чико ще бъде тържествено открит на 1 май тази година. Това съобщиха от "Фондация Жълто и Черно“, която е инициатор на кампанията за изграждането на паметника. Събитието е от 17,00 часа пред стадион "Христо Ботев“. Паметникът на Чико ще стои в района пред съоръжението между бул. "Източен" и ул. "Богомил".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Фондация Жълто и Черно“:

С огромно вълнение, нетърпение и удоволствие ви съобщаваме, че паметникът на легендарния Динко Дерменджиев – Чико ще бъде тържествено открит на 1 май от 17.00 пред стадион "Христо Ботев“.

В качеството си на инициатор на кампанията за изграждането на паметник на незабравимия Динко Дерменджиев, както и като организатор на предстоящото събитие, "Фондация Жълто и Черно“ кани най-учтиво пловдивското гражданство на това паметно за града ни събитие.

На 1 май ще почетем една вечна спортна легенда! На 1 май клубните пристрастия няма да имат никакво значение! Вземете семействата си, децата си, съберете се с приятели и елате да отдадем дължимото на една от най-ярките фигури в спортния живот на България!

Защото Чико радваше не само "жълто-черното“ семейство! Той беше обичан от цяла България!

01.05.2026 година, 17.00 часа, стадион "Христо Ботев“!

