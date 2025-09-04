ПФК Левски също поиска промяна на мача с Ботев, "сините" фенове с гневна позиция

© Ръководството на ПФК Левски също скочи на БФС заради обявения ден и час на отложения мач срещу Ботев (Пловдив). "Сините" обявиха в официалния си сайт, че са поискали промяна на началния час.



Както вече е известно, двубоят трябва да се играе на 30.09 (вторник) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев", а от ПФК Ботев още снощи разпространиха своя позиция по темата.



В същото време феновете на Левски също излязоха с гневна позиция, разпространена от клуба на техните привърженици в Петрич.



Ето какво гласи позицията на ПФК Левски:



Разбираме, че този мач ще трябва да се изиграе в работен ден и в средата на седмицата, но сме предприели действия в посока промяна на часа. Макар да разбираме аргументите на телевизионния оператор, вярваме, че мач с подобен заряд заслужава подходящо времево позициониране от гледна точка на публиката. Напомняме, че е от съществено значение всички страни да осъзнаят, че футболът съществува най-вече заради своите фенове.



Позиция на Клуб на организираните привърженици на Левски София в град Петрич:



От БФС най-накрая обявиха програмата за следващите 5 кръга. И, разбира се, каква "изненада“ – Левски има цели ТРИ мача в делнични дни. И ако единият е отложения с Ботев Пловдив, то за другите два няма логично и адекватно обяснение… освен само едно. И всички ние го знаем.



Мачът с Лудогорец? Петък, 20:30 ч. – идеалният ден и час, ако искаш да разкараш максимален брой фенове от стадиона. Как точно привържениците от Бургас, Варна и Враца да стигнат за мача, като са на работа? Или това не е важно?



А ръководството на Левски вместо да защити интереса на публиката си, излиза с някаква беззъба и срамна позиция.



Сериозно ли? Това ли е начинът, по който гранд като Левски трябва да отговаря на поредната подигравка от страна на БФС? Дано си давате сметка колко фенове от провинцията загубихте. Фенове, които бяха планували да пътуват за мача, ако беше през уикенда.



Напомняме за декларацията от 4 март, в която поискахте чуждестранни съдии за мачовете с Лудогорец, ако сте я забравили. Не прочетохме нито дума за това никъде. Дано не се сетите за нея 2-3 дни преди мача, когато вече ще бъде късно.



Следващият мач? Гостуване на Локомотив в Пловдив – пак петък, пак делник. Пак същото – по-малко публика, по-малко подкрепа. Пак нито дума по темата.



Ясно е едно – БФС продължава да си прави каквото иска. Телевизията (и не само тя) диктува часа, деня и всичко останало. А тези, които наистина правят футбола жив – НИЕ, феновете – сме оставени на заден план.



Обръщаме се директно към БФС – не ви ли е срам? Това не е шампионат за феновете. Това е шампионат за угодничене и задкулисие. Затова казваме СТИГА!



Обръщаме се и към ръководството на Левски – или сте с нас, или сте срещу нас. Така ли ще се борим със статуквото и зелените от Разград?



Ако ще мълчите и ще се съгласявате на всичко, без дори да се опитате да защитите публиката си, кажете си го направо. Ние поне няма да се правим, че не виждаме как ни превръщате в статисти.



Левски е народен отбор. Но народът е на стадиона – не пред телевизора.