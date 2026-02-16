ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев благодари на Херо, но остана и без спортен директор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:25Коментари (0)186
Ръководството на ПФК Ботев потвърди новината за раздялата с треньора Димитър Димитров - Херо. Последва обаче още една оставка в "жълто-черния" клуб.

Ето какво информираха по темата от ПФК Ботев:

ПФК Ботев Пловдив и старши треньорът Димитър Димитров се разделят по взаимно съгласие.

Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност към един от най-утвърдените български специалисти за професионализма и положения труд начело на представителния тим. Пожелаваме му здраве и бъдещи успехи.

В същото време Иван Цветанов подаде оставка от позицията спортен директор на представителния мъжки отбор. Ръководството на клуба прие неговото решение, като изразява благодарност за свършената работа.

По взаимно съгласие Иван Цветанов ще продължи своята дейност в структурата на клуба като директор на детско-юношеската школа, където ще съсредоточи усилията си върху развитието на младите таланти.
Класиране Резултати

