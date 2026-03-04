ПФК Ботев ще продължи и в следващия домакински шампионатен мач своята кампания "Ръка за ръка с Ботев". В нея се подбират деца, които извеждат футболистите на двата отбора на терена преди първия съдийски сигнал.23 деца сбъднаха мечтата си и изведоха любимите си футболисти на "Колежа“!Малчуганите допринесоха със своята положителна енергия за "жълто-черния“ успех!Кампанията "Ръка за ръка с Ботев“ продължава и на предстоящото домакинство срещу Ботев Враца!