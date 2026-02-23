ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Балтанов: Това е дух и сърце! Ще дам всичко от себе си за клуба
Автор: Стойчо Генов 20:48Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Временният треньор на Ботев (Пд) Лъчезар Балтанов логично остана много щастлив от победата над Лудогорец с 2:1 в официалния си дебют начело на отбора. Дългогодишният капитан на "канарчетата" благодари и на всички треньори, с които е работил през настоящия сезон.

Ето какво заяви Балтанов след края на мача на стадион "Христо Ботев":

Наистина много трудна седмица. Цяла седмица говорихме с момчетата, че могат. Трябва само сърцераздаване и малко спокойствие. Гордея се с тях за това, което направиха. Днес дадоха абсолютно всичко и победихме може би най-добрия отбор в България.

Радва ме това, че съм край тъчлинията, но най-вече се радвам за момчетата, защото изстрадаха загубата от Локомотив за Купата, после тежката загуба от Левски. Радвам се, че по такъв начин отговорихме днес и зарадвахме хората. Надявам се с такива победи да пълним целия стадион.

Имахме тактически тренировки. Цяла седмица анализирахме играта на Лудогорец. Променихме и схемата на игра, радвам се, че се получи. Момчетата се раздадоха на 100%. Свалям им шапка! Това е дух и сърце! Дано продължаваме по същия начин.

При червения картон наредихме линиите 4-4-1 и казахме, че ако можем, да атакуваме. Най-важното е за нас да продължаваме да побеждаваме. Сега важни са трите точки, не гледам другите отбори в класирането.

Искам да честитя на всички ботевисти тази емоционална победа.

Благодаря на всички треньори, с които съм работил. Уча се от всички. От тях научих много, за мен това е нужен опит. Не казвам, че съм някакъв експерт, но ще предам всичко, което съм научил. Ще дам всичко от себе си за клуба. Ако е леко, няма да съм аз.

Още по темата: общо новини по темата: 752
23.02.2026
23.02.2026
23.02.2026
23.02.2026
23.02.2026
23.02.2026
предишна страница [ 1/126 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Минков: В клуб като Ботев въобще не трябва да се говори за борба за оцеляване
 Сензация! Ботев удари Лудогорец при дебюта на Балтанов
 Новият треньор на Ботев определи групата за Лудогорец, Неделев не е в нея
 Организация за мача на Ботев срещу Лудогорец
 Вили Вуцов: Щабът на Херо е безобразен - Ончо, Бончо и Дарадончо! Управлението на Филипов е безхаберие и пълна аматьорщина! Съветниците му са Сульо, Пульо и Дульо!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: