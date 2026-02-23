© Plovdiv24.bg виж галерията Временният треньор на Ботев (Пд) Лъчезар Балтанов логично остана много щастлив от победата над Лудогорец с 2:1 в официалния си дебют начело на отбора. Дългогодишният капитан на "канарчетата" благодари и на всички треньори, с които е работил през настоящия сезон.



Ето какво заяви Балтанов след края на мача на стадион "Христо Ботев":



Наистина много трудна седмица. Цяла седмица говорихме с момчетата, че могат. Трябва само сърцераздаване и малко спокойствие. Гордея се с тях за това, което направиха. Днес дадоха абсолютно всичко и победихме може би най-добрия отбор в България.



Радва ме това, че съм край тъчлинията, но най-вече се радвам за момчетата, защото изстрадаха загубата от Локомотив за Купата, после тежката загуба от Левски. Радвам се, че по такъв начин отговорихме днес и зарадвахме хората. Надявам се с такива победи да пълним целия стадион.



Имахме тактически тренировки. Цяла седмица анализирахме играта на Лудогорец. Променихме и схемата на игра, радвам се, че се получи. Момчетата се раздадоха на 100%. Свалям им шапка! Това е дух и сърце! Дано продължаваме по същия начин.



При червения картон наредихме линиите 4-4-1 и казахме, че ако можем, да атакуваме. Най-важното е за нас да продължаваме да побеждаваме. Сега важни са трите точки, не гледам другите отбори в класирането.



Искам да честитя на всички ботевисти тази емоционална победа.



Благодаря на всички треньори, с които съм работил. Уча се от всички. От тях научих много, за мен това е нужен опит. Не казвам, че съм някакъв експерт, но ще предам всичко, което съм научил. Ще дам всичко от себе си за клуба. Ако е леко, няма да съм аз.



