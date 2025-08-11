ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Нека подкрепим любимия "жълто-черен" отбор в трудния момент!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:54Коментари (0)249
© Plovdiv24.bg
Ботев Пловдив организира екскурзия за феновете за предстоящото гостуване на Берое в Стара Загора. Регионалното дерби от 5-ия кръг на Първа лига е на 16 август от 21:15 часа на стадиона под Аязмото.

Цената на екскурзията е 10 лева, като в нея не е включен билет за мача. Записванията ще се осъществяват във фен магазина на стадион "Христо Ботев“ от утре (вторник) до края на работния ден в петък.

Автобусите ще отпътуват за Стара Загора в съботния ден около 18:00 часа от стадион "Христо Ботев“.

Нека подкрепим любимия "жълто-черен“ отбор в трудния момент! Заедно сме по-силни, написаха по този повод от ПФК Ботев.
