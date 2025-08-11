ПФК Ботев: Нека подкрепим любимия "жълто-черен" отбор в трудния момент!

© Plovdiv24.bg Ботев Пловдив организира екскурзия за феновете за предстоящото гостуване на Берое в Стара Загора. Регионалното дерби от 5-ия кръг на Първа лига е на 16 август от 21:15 часа на стадиона под Аязмото.



Цената на екскурзията е 10 лева, като в нея не е включен билет за мача. Записванията ще се осъществяват във фен магазина на стадион "Христо Ботев“ от утре (вторник) до края на работния ден в петък.



Автобусите ще отпътуват за Стара Загора в съботния ден около 18:00 часа от стадион "Христо Ботев“.



Нека подкрепим любимия "жълто-черен“ отбор в трудния момент! Заедно сме по-силни, написаха по този повод от ПФК Ботев.