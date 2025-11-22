ИЗПРАТИ НОВИНА
Херо: Съдията повлия на мача! Нямаше дузпа за ЦСКА, а за нас не бе отсъдена чиста такава
Автор: Стойчо Генов 19:29Коментари (0)404
©
виж галерията
Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров изрази мнение, че съдийството е повлияло на крайния резултат при загубата на неговия тим с 1:2 от ЦСКА. Бургаският специалист обаче изтъкна и фактът, че футболистите му са отпаднали физически през второто полувреме.

Ето какво каза Херо след края на мача на националния стадион "Васил Левски":

Трябва да търсим вината в себе си. Видимо отпаднахме през второто полувреме. Когато бяхме свежи, имахме нашите шансове.

Съдийството повлия на днешния мач. Видяхте каква дузпа се свири за ЦСКА - първо имаше нарушение срещу нашия футболист. След това първо той игра с глава и чак тогава топката се удари в ръката му. Не беше дадена чиста дузпа за нас преди това.

Но пак казвам, че трябва да търсим вината при нас. Видя се, че нямаме дълбочина в състава, за да реагирам със смени. Закономерно загубиме в края, след като бяхме отпаднали физически.

След пропуснатата дузпа ние имахме чисто голово положение и след това нашият защитник вместо да избие топката, направи голов пас на нападателя за 1:1. При втория гол също не успяхме да вземем точното и правилното решение в тази ситуация.

Длъжен съм да изисквам и да изтисквам това, което нашите футболисти имат като резерви.

Уважавам Илиан Илиев изключително много. Един прекрасен треньор, един от най-добрите български треньори. Ще се радвам отново да се видим на терена.

Искам от мое име да благодоалря на феновете. Съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме, но се надявам скоро да го направим.

