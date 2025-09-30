ИЗПРАТИ НОВИНА
Цветанов: Няма нов треньор, аз ще водя отбора в следващия мач срещу Ботев (Враца)
Автор: Стойчо Генов 19:51
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Директорът на детско-юношеската школа на Ботев (Пд) Иван Цветанов ще продължи да води отбора и в следващия мач срещу Ботев (Враца).

Специалистът, известен още с прозвището си Трите Хикса, сам призна това след загубата с 0:1 от Левски на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Ето какво каза Цветанов след края на двубоя:

Съвсем от кратко време провеждам тренировките с този отбор. Исках от момчетата да дадат всичко от себе си и не мога да не бъда доволен от раздаването им на терена. Има обаче още какво да се желае като контрол върху топката. Предимно се защитавахме. Имаме проблеми от физическо естество. Вижда се, че след 60-ата минута отборът отпада физически.

Но не искам да се оправдавам. Целта беше да играем по-компактно и да няма положения пред вратата ни. 

Левски повече притежаваше топката, създаде повече положения от нас и заслужено победи.

Ще водя отбора до тогава, до когато се налага. В следващия кръг отново аз ще водя отбора. Нямам информация да е назначен друг треньор.

Срещу Ботев (Враца) ще се нуждаем от това да играем по-добре от противника и да реализираме положенията, които създаваме.

30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
29.09.2025
Статистика: