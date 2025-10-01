ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефът на ЦСКА 1948 награби реферите заради вратаря на Ботев: ОПГ! Записи от UFC ще искаме ли?
Автор: Стойчо Генов 09:17Коментари (0)1114
©
виж галерията
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов също взе отношение относно ситуацията с вратаря на Ботев Даниел Наумов, който бе изритан в лицето от футболист на Левски в самото начало на вчерашния двубой, завършил 0:1 за "сините".

Бизнесменът нарече главния съдия Валентин Железов и отговарящия за VAR Никола Попов ОПГ (б.р. организирана престъпна група), като освен това се пошегува, че ударът е бил като от мачове в UFC (б.р. най-голямата ММА организация в света).

Ето какво написа Цветомир Найденов в своя профил:

Записи от UFC ще искаме ли?!

Дана, дай записите, момче!

#ОПГЖелезнотоПопи

Малко след това в друг свой коментар Цветомир Найденов пише:

Диало да изрита така в муцуната вратаря и на Паламуд Мичурин дори, ОПГ Железното Попи ще му даде към 5 червени картона не в 20 секунда , а във втората …

Актуални Четени Теми
