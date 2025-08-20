ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев с контрола в Пловдив срещу Хебър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13
© Plovdiv24.bg
Ботев Пловдив ще срещне Хебър Пазарджик в контролна среща, породена от паузата на "жълто-черните“ в шампионата.

Спарингът ще се състои в събота (23.08) от 11:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, като ще бъде отворена единствено централната трибуна.

Вратите на стадиона ще отворят в 10:00 часа, като за привържениците е предвидена фен зона с храни и напитки.

В 10:00 часа ще отвори и фен магазинът на "Колежа“, където можете да намерите официалния мачов екип, както и други нови артикули.
