Ботев с контрола в Пловдив срещу Хебър

© Plovdiv24.bg Ботев Пловдив ще срещне Хебър Пазарджик в контролна среща, породена от паузата на "жълто-черните“ в шампионата.



Спарингът ще се състои в събота (23.08) от 11:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.



Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, като ще бъде отворена единствено централната трибуна.



Вратите на стадиона ще отворят в 10:00 часа, като за привържениците е предвидена фен зона с храни и напитки.



В 10:00 часа ще отвори и фен магазинът на "Колежа“, където можете да намерите официалния мачов екип, както и други нови артикули.