Централният защитник на Ботев (Пловдив) Никола Солдо бе избран за Играч на мача при вчерашната категорична победа с 3:0 над Добруджа в последния кръг от редовния сезон. Хърватинът отбеляза първия гол за "канарчетата", но призна, че теренът на стадион "Дружба" не е бил добър и това е затруднявало съотборниците му.

Ето какво заяви Никола Солдо при получаването на своята награда за Играч на мача:

Беше много трудно да се играе тук. Теренът не е добър. Стана труден мач. Всички се раздадохме на 100 процента. Беше много важно първи да отбележим гол. След това Добруджа се откри още повече и това ни улесни.

В подготовката беше трудно, защото имахме нов треньорски екип, както и много нови момчета и ни трябваше време, за да се опознаем и да се сработим. Много работим на тренировка. Казахме си, че трябва да направим всичко възможно, за да сме в Топ 8. Така че сега ще видим какво ще стане.