Херо ще говори за селекцията в Ботев и очакванията си през сезона

© Старши треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров - Херо ще даде пресконференция преди старта на пролетния дял от шампионата.



Брифингът ще се състои на 6 февруари (петък) от 15:00 часа в залата за пресконференции под Трибуна Изток на стадион "Христо Ботев“. Херо ще коментира приключилата зимна подготовка на тима, направената селекция, както и предстоящия двубой срещу Берое.