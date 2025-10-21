Официалният собственик на ПФК Ботев дари 1000 лева на Спартак (Варна)

© Сдружение ПФК Ботев, което по документи е собственик на футболния клуб с притежание на 100 процента от акциите, подкрепи кампанията за спасението на Спартак (Варна). От "жълто-черната" организация дариха 1000 лева за каузата.



Plovdiv24.bg публикува без редаксторска намеса официалното съобщение на Сдружение ПФК Ботев:



Сдружение ПФК Ботев подкрепя кампанията #АзСъмСпартак!



Днес Сдружение ПФК Ботев се включи с дарение в подкрепа на инициативата "Аз съм Спартак“, посветена на спасяването на ФК Спартак Варна.



Нашият символичен жест е израз на солидарност и уважение към усилията на варненската футболна общност да запази своя любим клуб и мястото му в професионалния футбол.



Независимо от цветовете всички ние сме част от едно голямо футболно семейство, в което взаимопомощта и уважението към традициите стоят над съперничеството.



В трудните времена, в които се намира българският футбол, повече от всякога имаме нужда от обединение, подкрепа и общи усилия, за да възродим любимата ни игра.



Поздравяваме организаторите на кампанията и пожелаваме успех в начинанието - защото футболът принадлежи на хората, които го обичат и живеят с него!