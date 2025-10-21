ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (14)
Официалният собственик на ПФК Ботев дари 1000 лева на Спартак (Варна)
Автор: Стойчо Генов 15:49Коментари (0)282
©
Сдружение ПФК Ботев, което по документи е собственик на футболния клуб с притежание на 100 процента от акциите, подкрепи кампанията за спасението на Спартак (Варна). От "жълто-черната" организация дариха 1000 лева за каузата.

Plovdiv24.bg публикува без редаксторска намеса официалното съобщение на Сдружение ПФК Ботев:

Сдружение ПФК Ботев подкрепя кампанията #АзСъмСпартак!

Днес Сдружение ПФК Ботев се включи с дарение в подкрепа на инициативата "Аз съм Спартак“, посветена на спасяването на ФК Спартак Варна.

Нашият символичен жест е израз на солидарност и уважение към усилията на варненската футболна общност да запази своя любим клуб и мястото му в професионалния футбол.

Независимо от цветовете всички ние сме част от едно голямо футболно семейство, в което взаимопомощта и уважението към традициите стоят над съперничеството.

В трудните времена, в които се намира българският футбол, повече от всякога имаме нужда от обединение, подкрепа и общи усилия, за да възродим любимата ни игра.

Поздравяваме организаторите на кампанията и пожелаваме успех в начинанието - защото футболът принадлежи на хората, които го обичат и живеят с него!
Още по темата: общо новини по темата: 473
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
20.10.2025
20.10.2025
предишна страница [ 1/79 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пловдив отново показа воля и дух – над 450 ученици се впуснаха в "Училищни игри на волята"
 Двама нови тренират с Локомотив, вратар навехна глезен
 Призоваха мощен наш бизнесмен да помага на Ботев, за да вдигне "я купа, я титла"
 Локо пусна билетите за дербито на Пловдив, продават се и двойни пропуски
 Илиян Филипов дари 5000 лева за спасението на Спартак (Варна)
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: