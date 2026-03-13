Сподели Сподели
Фенове на Ботев сътвориха снощи впечатляваща факелна хореография на Гребната база в Пловдив и така отбелязаха 114 години от основаването на своя любим футболен клуб.

Кадри от красивата гледка бяха публикувани в официалната страница на бултрасите във Фейсбук.

Ето какво написаха към снимките "жълто-черните" фенове:

114 години Символ на Пловдив!

114 години Красота, Вяра, Борба!

114 години Ботевизъм!

Още един от символите на Пловдив - Гребната база бе озарена с песни и факли навръх рождения ден на най-стария футболен клуб в България!

Честит рожден ден, Мой Ботев!

12.03.2026