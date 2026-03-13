ЗАРЕЖДАНЕ...
Фенове на Ботев с факелна хореография на Гребната: 114 години Красота, Вяра, Борба!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Кадри от красивата гледка бяха публикувани в официалната страница на бултрасите във Фейсбук.
Ето какво написаха към снимките "жълто-черните" фенове:
114 години Символ на Пловдив!
114 години Красота, Вяра, Борба!
114 години Ботевизъм!
Още един от символите на Пловдив - Гребната база бе озарена с песни и факли навръх рождения ден на най-стария футболен клуб в България!
Честит рожден ден, Мой Ботев!
12.03.2026
Националният отбор на България се завръща на стадион "Христо Ботев" за 3 мача от Лига на нациите
12.03
Ударна бригада: Чинков и Железов идват на "Лаута"! Рефер, ощетил фатално Ботев, свири на "Колежа"
11.03
Съдийската комисия: Дузпата за Левски е отсъдена правилно, в нито един момент Русков не докосва топката
10.03
