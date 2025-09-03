|
|Ентусиазмът в "жълто-черен" Пловдив вече е охладен
Ботев Пловдив загуби с 1:2 гостуването си на Лудогорец в закриващия мач от седмия кръг в първенството. По този начин канарчетата остават с едва 4 точки в актива и посрещнаха първата международна пауза за сезона на последното място в класирането.
Трябва да се отбележи, че възпитаниците на Николай Киров имат мач по-малко от повечето отбори, тъй като домакинството им на Левски беше отложено заради европейските ангажименти на сините.
1 победа, 1 равенство и 4 загуби при голова разлика 5-12 отреждат на Ботев незавидното място в дъното на класирането, макар че в състава личат имената на класни футболисти като Тодор Неделев, Ивелин Попов, Константинос Балоянис, Даниел Наумов.
Със сигурност тези играчи са доказали, че имат доста по-високо ниво от заеманото в момента, но Николай Киров и отборът му станаха жертва на логиката във футбола. А тя гласи, че когато няколко седмици преди старта на сезона за един отбор не е било сигурно дали изобщо ще започне в първенството, то е нормално да има тежък старт и ниска позиция в таблицата.
Излишно е да се връщаме към драмите от средата на юни, когато преговорите между Антон Зингаревич и Илиян Филипов за предаване на властта търпяха ежедневни обрати. Строителят на "Колежа“ дори на няколко пъти обявяваше, че всичко е пропаднало, преди в крайна сметка да поеме управлението в навечерието на новото първенство. За треньор беше назначен Николай Киров, след като известно време канарчетата се готвеха в камерен състав в Коматево заради напускането на повече от дузина футболисти, доведени от предишното ръководство.
Започна се селекция "на пожар“, която до момента включва цели 14 играчи – Тодор Неделев, Християн Славков, Таилсон, Даниел Наумов, Николай Пранджев, Стивън Петков, Димитър Митков, Емил Мартинов, Енрике Жоку, Габриел Нога, Никола Солдо, Енок Куатенг, Симеон Петров и Армстронг Око-Флекс. А предстои да идват и още.
Спасението на Ботев, прибирането на любимеца Тодор Неделев, както и останалите процеси по "връщане към корените“ ентусиазира жълто-черната публика, която купи няколко хиляди абонаментни карти и подкрепи мощно отбора още в първия кръг срещу ЦСКА. Равенството срещу армейците, което дори можеше да е победа, тъй като Ботев удари греда, зареди с още повече оптимизъм феновете.
Бързо обаче те се срещнаха със суровата реалност и в следващите 5 мача тимът регистрира 4 загуби, а победи само Берое. И трудно може да е по-различно, когато се гради отбор в движение.
Ентусиазмът в жълто-черен Пловдив вече е охладен, но Ботев трябва да остане обединен и точка по точка да започне изкачването нагоре. "Канарчетата" имат достатъчно футболни достойнства, за да не бъдат част от битката за оцеляване, но това трябва да се покаже и на терена. Защото в момента класирането е красноречиво …
Анализът е на Мартин Владимиров, "Тема Спорт"
