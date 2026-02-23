© Колоритният треньор Велислав Вуцов отправи брутални критики към бившия вече наставник на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров. Изживяващият се като анализатор специалист не спести откровенията си и за финансовия благодетел на "жълто-черните" Илиян Филипов и начина му на управление на клуба.



Вуцов се разгърна по темата "Ботев Пловдив" в поредния епизод на своя подкаст "Лига Вуцов". Той дори прогнозира, че "проблемите в Ботев тепърва ще избият".



Ето какво каза ексцентричният специалист за ситуацията в Ботев (Пд):



Моето мнение е, че щабът на Херо е безобразен. Втори път Херо си позволява да вземе около себе си Ончо, Бончо и Дарадончо. Това обаче си е негов проблем. Явно, че е подведен.



Но това, което се случва – да вземеш нов отбор, да почнеш да правиш нещо, да ходиш на подготовка ... Там за подготовката се знаеше – отишли в Турция в някакъв хотел, който е санаториум за инфарктно болни. Скриха го и не го казаха, но всички го знаем. Тръгнаха си не толкова заради времето, а поради това, че условията са били нищо общо с истината.



Този треньор ти си го оценил, канил си го, чакал си го, правил си плонжове, дето има една дума, за да го докараш. И какво - докараш го, а не можеш да го изтърпиш и го гониш на третия мач. Това за мен е плод на пълно безхаберие и аматьорщина, пълна! Не може собственикът на клуба да дава интервюта всеки ден на темата "футбол“.



Аз чувам, че съветници около него били Сульо, Пульо и Дульо. Абе твоите хора не могат ли да ти кажат, че тези футболисти не са хладилник, печка, бойлер или апартамент, та да можеш да ги продадеш някъде за по-скъпо. Те са твои. Проблемите в Ботев тепърва ще избият. Дават тон, че в България треньорът е смехория, смях. Аз даже леко съм му сърдит на Херо.



Гледайте в прикаченото видео целия разказ на Вили Вуцов по темата!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.