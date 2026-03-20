Вратарят на Ботев (Пд) Даниел Наумов бе избран за Играч на мача при победата над Славия с 1:0 на стадион "Александър Шаламанов" в София. Националът се отличи с няколко решителни спасявания и бе с основна заслуга за успеха.

Ето какво каза Наумов, получавайки наградата си в "Овча купел":

Много важна победа за нас. Загубихме предишния мач срещу Ботев (Враца) и сега един вид се реванширахме на феновете. Правим всичко, каквото е възможно, за да влезем в Топ 8.

Трудно ще е, предният двубой бе много ключов за нас. Надявам се да ни се запазят шансовете, а пък ние ще дадем всичко възможно да постигнем целта си.

За мен винаги е било чест да играя за националния отбор. Бил съм капитан на 19-годишните, играл съм също така за младежите и в първия отбор. Очакванията ми са да покажем най-доброто лице, да се подобряваме и да върнем хората на трибуните. Днес и утре ще почина малко и след това започвам подготовка с националите.