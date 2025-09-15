ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът: Днес имах рядката чест да застана до двамата Големи!
Автор: Стойчо Генов 16:13
Днес имах рядката чест да застана до Двамата Големи! Легендата на “Ботев" Петър Зехтински навърши 70 години, до него е легендата на “Локомотив" Христо Бонев, с когото може и често да са били съперници на терена, но са истински приятели в живота.

Това написа кметът на Пловдив Костадин Димитров в страницата си във Фейсбук, където бяха публикувани и 3 снимки.

"Отпразнувахме повода подобаващо, с чест и почитания към един огромен български футболист. Да е жив, здрав и все така пълен с енергия още седем пъти по седемдесет години", допълни още градоначалникът.
