Ботев отправи подобрена оферта за нов договор към един от любимците на феновете

© Ботев (Пловдив) ще опита да задържи един от най-стабилните си футболисти, научи Plovdiv24.bg. Става въпрос за десния халф-бек Николай Минков, който е неизменен титуляр при "канарчетата".



Двете страни водят усилени разговори за нов договор на 28-годишния играч, който е сред любимците на "жълто-черната" публика.



Ръководството на клуба се опитва да задържи Николай Минков, като вече му е предложил нов контракт с подобрени параметри. Очаква се в най-скоро време роденият в Силистра футболист да даде своя отговор.



В същото време Plovdiv24.bg провери, че появилите се в някои медии информации за изтичащ през лятото договор на Ейбрахам Оджо не отговарят на истината. Халфът е обвързан с "канарите" с контракт до края на календарната 2026 година и няма как от януари сам да води преговори с други клубове за евентуален трансфер.