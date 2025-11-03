ПФК Ботев: Чувствахме се домакини на "Лаута"! Заплахите за "Б" група не ни плашат, защото имаме най-добрия играч

© Ръководството на ПФК Ботев отговори по любопитен начин на заплахите на собственика на Локомотив Христо Крушарски, че ще направи всичко възможно "жълто-черните" да изпаднат в "Б" група.



"Канарите" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да направят пореден коментар за прекратеното дерби. Иначе конкретният повод за реакцията е пускането в продажба на билетите за предстоящия двубой срещу Добруджа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:



Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната “жълто-черна" публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на “Лаута"!



Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в “Б" група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата - “жълто-черните" фенове!



Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно - няма какво да ни спре!



Билетите за мача с Добруджа, който е в петък от 17:30 часа, вече са в продажба. Повече информация можете да откриете на официалния ни сайт.