ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев: Чувствахме се домакини на "Лаута"! Заплахите за "Б" група не ни плашат, защото имаме най-добрия играч
Автор: Стойчо Генов 11:12Коментари (2)937
©
Ръководството на ПФК Ботев отговори по любопитен начин на заплахите на собственика на Локомотив Христо Крушарски, че ще направи всичко възможно "жълто-черните" да изпаднат в "Б" група.

"Канарите" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да направят пореден коментар за прекратеното дерби. Иначе конкретният повод за реакцията е пускането в продажба на билетите за предстоящия двубой срещу Добруджа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната “жълто-черна" публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на “Лаута"!

Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в “Б" група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата - “жълто-черните" фенове!

Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно - няма какво да ни спре!

Билетите за мача с Добруджа, който е в петък от 17:30 часа, вече са в продажба. Повече информация можете да откриете на официалния ни сайт.
Още по темата: общо новини по темата: 491
30.10.2025
29.10.2025
29.10.2025
29.10.2025
27.10.2025
27.10.2025
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Сменете дилъра, отрепки. Всеки разбра селския сценарий на АнцугЪ. В Пловдив сте винаги нежелани гости, защото сте паразити. Цапате и се криете. Симулациите с комоциото на клоуна-кенгуру няма да ви спасят.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Нова тежка контузия сполетя бившия нападател на Ботев Георги Николов
 Нова ТВ: Категорично отхвърляме неоснователните обвинения, отправени от ПФК Ботев и Даниел Наумов
 ПФК Ботев: Изявленията за симулация на Наумов са неприемливи, невярни и уронват престижа
 Наумов с първо изявление след инцидента, обвини коментатора, че се подигравал с имиджа му
 Крушарски: 100 000 лв. глоба и отнемане 9 точки на Ботев, ще стигна до съда в Швейцария! Филипов: Може би трябваше да убият футболист?
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: