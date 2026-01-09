Око-Флекс все по-близо до трансфер, Лудогорец и ЦСКА се наредиха на опашката

© Лудогорец и ЦСКА искат крило на Ботев Пловдив. Става въпрос за 23-годишния ирландец Армстронг Око-Флекс.



Разградчани вече са влезли в контакт с колегите си от стадион "Христо Ботев“ относно условията. Играчът има откупна клауза в размер на 350-400 хиляди евро и при категорично заявено желание през оферта може много бързо да бъде привлечен от разградчани, ЦСКА или който и да е друг клуб. Интерес към Око-Флекс има и от полския Висла Плоцк, който също е заявил намерения за привличането на крилото.



Юношата на Арсенал, Селтик и Уест Хем дойде при канарчетата в края на август миналата година от Цюрих и веднага се превърна в основна фигура. Армстронг даваше разликата в доста от двубоите, като през есента вкара 7 гола в 15 мача (1 попадение в 1 двубой за купата).



През годините доста пъти Лудогорец е привличал играчи от Ботев Пд – Анисе, Юнес Хамза, Жоао Пауло, Серкан Юсеин, Цветомир Панов, Цветелин Чунчуков, Тодор Неделев и др. Двата клуба поддържат добри отношения, припомня "Тема спорт“. ЦСКА пък преди дни взе от "Колежа“ левия бек Андрей Йорданов, като така може да привлече втори играч от там в рамките на зимния трансферен прозорец, като това отново да стане чрез плащане на откупна клауза.



Лудогорец има и друг вариант за флангови футболист и именно заради това все още не е задействал освобождаващата опция на ирландеца. Иначе Око-Флекс е един от малкото играчи, за които Димитър Димитров-Херо е бил категоричен, че не би се разделил, но Ботев Пд е с вързани ръце да го задържи, при положение, че някой изпълни клаузата, залегнала в договора му.