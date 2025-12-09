ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито! Днес празнува вратарят на Ботев, който не пусна гол при победата над Барса, както и в 4-те си дербита срещу Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:28Коментари (1)1141
© Plovdiv24.bg
Рожденик днес един от най-добрите вратари в българското първенство през 70-те и 80-те години на миналия век - Кирил Пейчев.

Роден на 9 декември 1956 година, той брани вратата на родния Асеновец (Асеновград), но след серия силни игри облича екипа на Тракия (Пловдив). Още когато е едва на 20...

Печели сърцата на привържениците на "жълто-черните" с впечатляващите си изяви още през първите сезони.

Ето как популярната специализирана страница "Голове, метри, секунди" описва още кариерата на рожденика:

Кирил Пейчев опазва мрежата си суха и в четирите градски дербита с Локомотив (Пловдив) между 1977 и 1980 година, в които играе (в началото на 80-те години Голямата битка за Пловдив е временно прекъсната, тъй като Локо продължава в "Б" група).

Записва "чиста мрежа" и в една от най-големите победи в историята на Ботев/Тракия - 1:0 срещу Барселона в турнира за Купата на носителите на национални купи през 1981 година.

В продължение на няколко сезона Пейчев е сигурен страж и на вратата на Академик (Свищов), чийто цветове защитава с бившия си съотборник от Асеновец - Никола Москов.

Дебютира за националния отбор на България през 1982 година. Любопитно е, че е част от тима и по време на знаменития квалификационен цикъл за Мондиал'1986, като по това време неговият Академик се подвизава в "Б" група.

След края на състезателната си кариера се отдава на треньорска дейност. Работил е в пловдивските Спартак и Ботев.
Да е жив и здрав Кирил Пейчев. Много добър вратар беше.
