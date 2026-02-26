ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивши треньори в Дортмунд, Лайпциг, Базел и АЗ Алкмаар ще преподават на "Колежа"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:29Коментари (0)258
За трета поредна година ПФК Ботев Пловдив ще бъде домакин на международен семинар за вратари.

Събитието ще се проведе на 24 и 25 март 2026 година на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

Лектори на семинара ще бъдат Марко Кноп (бивш треньор на вратарите в Брайтън, Санкт Паули, Борусия Дортмунд, РБ Лайпциг и Фенербахче), както и Сченази, който има над 15-годишен опит в Базел, АЗ Алкмаар и Волендам.

Участие ще вземат още треньорът на вратари Дилян Илиев и спортният психолог и психотерапевт Илияна Димитрова.

Международният семинар има образователна и обменна насоченост, като през миналата година в него се включиха над 60 треньори на вратари от цяла България, уточняват от ПФК Ботев.
