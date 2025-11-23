ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Волен Чинков е компрометиран съдия
Автор: Стойчо Генов 12:45
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Ботев (Пд) явно показа, че не е доволно от съдийството във вчерашния двубой срещу ЦСКА, загубен с 1:2 на националния стадион "Васил Левски“.

Plovdiv24.bg вече информира читателите си за мнението по темата на Димитър Димитров - Херо, който направи дебют начело на отбора.

В официалния сайт на клуба обаче се появи упрек и към отговарящия пза ВАР съдия Волен Чинков.

Ето какво написаха от ПФК Ботев относно две ситуации в мача:

След по-малко от 120 секунди неопитният съдия Геро Писков проспа чиста дузпа срещу Франклин Маскоте. Съвсем очаквано, компроментираният Волен Чинков, който отговаряше за системата VAR, не сигнализира на младия си колега и пловдивчани бяха сериозно ощетени.

В 65-ата минута Петко Панайотов на свой ред пропусна, а в 69-ата минута домакините получиха подарък от съдийската бригада, но от отсъдената дузпа Йоанис Питас стреля в напречната греда.

