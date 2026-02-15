ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов: Господа измамници, върнете се в дупката, от която се показахте и замълчете завинаги!
Автор: Стойчо Генов 14:13Коментари (2)0
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов реагира остро на старото ръководство на клуба, което изнесе любопитни факти относно финансови средства от изходящи трансфери на футболисти в клуба.

Бизнесменът спази традицията да отговори с коментар в социалните мрежи, като този път избра една от най-популярните "жълто-черни" групи във Фейсбук.

Ето какво написа по темата Илиян Филипов:

Просто съжаляват, че не могат да се докопат до милиона евро от Нади. Тези пари ще влизат на четири вноски до лятото на 2027 година. Така е плащането на Оолимпик Марсилия към Зулте и по същото време ще се превеждат към Ботев на вноски.

Старото ръководство не знам защо забрави да спомене, че взеха 1 милион евро от Джеймс Етоо, а оставиха на нас да плащаме 194 000 евро комисионни и процент на агента му. Отделно 105 000 евро процент на предишния му клуб.

Господа ИЗМАМНИЦИ,

Първо излезте с имената си! Второ, ако поне малко ви интересува Ботев, няма да всявате отново внушения и лъжи преди важен мач.

При прехвърлянето на акциите имаше доста свидетели за това какво оставихте след вас.

Препоръчвам ви да се върнете в дупката, от която се показахте отново и да замълчите завинаги!
Господин Декларация, боли ли гола от крачол?
0
 
 
АнцугЪ, като се будехте с Цингата на 69 при Зико в Общината разказваше как той е най-великият президент, а? Като плащаше по 50 ле на пъпчиви селянчета да протестират, че "измамника" го гонятбот България кой кой беше? Селски тарикати грабите 6:0тяф и искате да ви благославят. Измамници сте повече и от Крушарски.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
