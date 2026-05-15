Бившият капитан на Ботев Пловдив Ивелин Попов отправи емоционално послание към своя бивш съотборник Николай Минков, видя Plovdiv24.bg. Попето, който неотдавна прекрати професионалната си кариера, избра личния си профил в Инстаграм, за да вдъхне кураж на Минков към следващите му предизвикателства във футбола.

Както вече информирахме читателите си, защитникът се раздели с "канарчетата" по взаимно съгласие след 5-годишна вярна служба.

Минка, гордеем се с теб! Винаги си бил за пример, както на терена, така и извън него! Аз съм радостен, че в твое лице намерих такъв човек и заедно деляхме една съблекалня, минахме през много радостни мигове, както и през много перипетии. Но знаеш ли, винаги съм бил спокоен, когато се обърна надясно и те видя до мен,
написа Ивелин Попов в профила си в Инстаграм.