Илиян Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да атправи призив към ботевистите.
Реакцията на бизнесмена е свързана и със 114-ата годишнина от създаването на "жълто-черния" футболен клуб.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:
Честита 114-та годишнина на нашия любим Ботев Пловдив!
114 години история, гордост, битки и безкрайна любов към жълто-черната идея.
114 години, в които поколения ботевисти са доказвали, че Ботев не е просто футболен клуб - Ботев е съдба, Ботев е чест, Ботев е кауза.
Днес свеждаме глава пред всички, които през тези години са градили величието на клуба - футболисти, треньори, ръководители и най-вече великата ботевистка публика, която винаги е била сърцето и душата на Ботев.
Нека на този ден си припомним, че силата на нашия клуб винаги е идвала от единството между отбора и феновете.
Нашите футболисти имат нужда от вашата подкрепа - от гласа, от вярата и от енергията на жълто-черната трибуна.
Призовавам всички ботевисти:
Елате на стадиона. Подкрепете отбора. Напълнете най-красивия стадион в България с жълто-черна страст.
Нека заедно покажем, че Ботев е повече от клуб - Ботев е семейство.
Честит празник, ботевисти!
Само Ботев!
Гешев
преди 19 мин.
Първо да отбележа ,че аз посещавам всеки мач,НО защо Филипов си мисли,че щом на хората 15 и 12 лв от есенния полусезон им се струваха много,че ей сега на 10 евро ще дойдат?
