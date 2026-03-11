Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да атправи призив към ботевистите.

Реакцията на бизнесмена е свързана и със 114-ата годишнина от създаването на "жълто-черния" футболен клуб.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Честита 114-та годишнина на нашия любим Ботев Пловдив!

114 години история, гордост, битки и безкрайна любов към жълто-черната идея.

114 години, в които поколения ботевисти са доказвали, че Ботев не е просто футболен клуб - Ботев е съдба, Ботев е чест, Ботев е кауза.

Днес свеждаме глава пред всички, които през тези години са градили величието на клуба - футболисти, треньори, ръководители и най-вече великата ботевистка публика, която винаги е била сърцето и душата на Ботев.

Нека на този ден си припомним, че силата на нашия клуб винаги е идвала от единството между отбора и феновете.

Нашите футболисти имат нужда от вашата подкрепа - от гласа, от вярата и от енергията на жълто-черната трибуна.

Призовавам всички ботевисти:

Елате на стадиона. Подкрепете отбора. Напълнете най-красивия стадион в България с жълто-черна страст.

Нека заедно покажем, че Ботев е повече от клуб - Ботев е семейство.

Честит празник, ботевисти!

Само Ботев!