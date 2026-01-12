Ботев отваря само централната трибуна на стадиона за контролата с Марица

© Отборът на Ботев Пловдив ще срещне Марица Пловдив в първата си контрола от зимната подготовка.



Спарингът ще се състои в четвъртък (15.01) от 14:00 часа на стадион "Христо Ботев“.



За фенове и журналисти ще бъде отворена централната трибуна на съоръжението, изрично уточниха от клуба.



След края на двубоя, от 16:00 часа, старши треньорът на "жълто-черните“ Димитър Димитров - Херо ще даде брифинг за медиите в залата за пресконференции под Трибуна Изток.