ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Изумително! Илиян Филипов пита фенове дали в Ботев да бъде върнат Антоан Конте
Автор: Стойчо Генов 11:36Коментари (0)393
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи изумителен иновационен ход в родния футбол! Бизнесменът открито попита фенове дали са съгласни в отбора отново да бъде привлечен френският централен защитник Антоан Конте.

Клубният шеф направи това с публикация в една от големите "жълто-черни" групи във Фейсбук, като изрично уточни, че треньорът Димитър Димитров вече е направил своето "професионално одобрение" на трансфера.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса апела на Илиян Филипов към ботевистите:

БОТЕВИСТИ, ИСКАМЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ.

В ПФК Ботев Пловдив работим активно по евентуалното привличане на Антоан Конте.

Старши треньорът вече е дал своето професионално одобрение, а спортно-техническото ръководство анализира всички детайли около възможния трансфер.

Но за нас е важно и мнението на вас - феновете. Вие познавате този футболист. Гледали сте го. Имате мнение.

Затова ви питаме директно:

Смятате ли, че Антоан Конте е подходящ за Ботев Пловдив? Би ли бил реално полезен за отбора в битките, които ни предстоят?

Вашата позиция има значение. Ботев се гради заедно с феновете си, а не без тях.

Очакваме вашите коментари.
Още по темата: общо новини по темата: 710
05.02.2026
04.02.2026
04.02.2026
04.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
предишна страница [ 1/119 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Още двама от Ботев отидоха в Спартак (Варна), единият от тях за постоянно
 Херо ще говори за селекцията в Ботев и очакванията си през сезона
 ПФК Ботев: Той е силен! Той се бори! Той знае смисъла на жълто-черния екип!
 Пример за феърплей, уважение и приятелство! Локо и Ботев със съвместен лагер при девойките
 Ботев пусна паркинг билети от 5 евро за мача с Берое
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: