Изумително! Илиян Филипов пита фенове дали в Ботев да бъде върнат Антоан Конте

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи изумителен иновационен ход в родния футбол! Бизнесменът открито попита фенове дали са съгласни в отбора отново да бъде привлечен френският централен защитник Антоан Конте.



Клубният шеф направи това с публикация в една от големите "жълто-черни" групи във Фейсбук, като изрично уточни, че треньорът Димитър Димитров вече е направил своето "професионално одобрение" на трансфера.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса апела на Илиян Филипов към ботевистите:



БОТЕВИСТИ, ИСКАМЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ.



В ПФК Ботев Пловдив работим активно по евентуалното привличане на Антоан Конте.



Старши треньорът вече е дал своето професионално одобрение, а спортно-техническото ръководство анализира всички детайли около възможния трансфер.



Но за нас е важно и мнението на вас - феновете. Вие познавате този футболист. Гледали сте го. Имате мнение.



Затова ви питаме директно:



Смятате ли, че Антоан Конте е подходящ за Ботев Пловдив? Би ли бил реално полезен за отбора в битките, които ни предстоят?



Вашата позиция има значение. Ботев се гради заедно с феновете си, а не без тях.



Очакваме вашите коментари.