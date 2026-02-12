Илиян Филипов: Сираков не заслужава уважение и аз никога няма да го уважавам

© Големият шеф на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се изказа доста негативно срещу собственика на Левски Наско Сираков.



Пловдивският бизнесмен бе помолен да коментира поста си в социалните мрежи, в който написа, че "Наско взима огромна заплата от Левски. Сирачето си граби от любимия клуб".



"Специално за случая със Сираков - той взима една голяма сума като заплата от Левски. Собственик на клуба, пък на заплата? Сираков не заслужава уважение и аз никога няма да го уважавам заради начина, по който постъпи при кражбата на Око-Флекс", заяви Илиян Филипов в подкаста "Спортен нюзрум" на btv.



"Как да се отнасям с него, след като 2 дни преди да отмъкнат Око-Флекс бях заедно с Боримиров и той не обели и дума за техен интерес към футболиста. Аз защитавам честта на Ботев Пловдив. Вие какво очаквате? Как бихте реагирали, ако някой ви открадне телевизора от вкъщи? Да не би да кажете: Заповядайте, вземете и хладилника", допълни още финансовият благодетел на Ботев (Пд).