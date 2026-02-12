ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов: Сираков не заслужава уважение и аз никога няма да го уважавам
Автор: Стойчо Генов 14:33Коментари (0)630
©
Големият шеф на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се изказа доста негативно срещу собственика на Левски Наско Сираков.

Пловдивският бизнесмен бе помолен да коментира поста си в социалните мрежи, в който написа, че "Наско взима огромна заплата от Левски. Сирачето си граби от любимия клуб".

"Специално за случая със Сираков - той взима една голяма сума като заплата от Левски. Собственик на клуба, пък на заплата? Сираков не заслужава уважение и аз никога няма да го уважавам заради начина, по който постъпи при кражбата на Око-Флекс", заяви Илиян Филипов в подкаста "Спортен нюзрум" на btv.

"Как да се отнасям с него, след като 2 дни преди да отмъкнат Око-Флекс бях заедно с Боримиров и той не обели и дума за техен интерес към футболиста. Аз защитавам честта на Ботев Пловдив. Вие какво очаквате? Как бихте реагирали, ако някой ви открадне телевизора от вкъщи? Да не би да кажете: Заповядайте, вземете и хладилника", допълни още финансовият благодетел на Ботев (Пд).
Още по темата: общо новини по темата: 730
11.02.2026
11.02.2026
10.02.2026
09.02.2026
08.02.2026
08.02.2026
предишна страница [ 1/122 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Филипов: Разбира се, че ще бием, поне с 2 гола разлика! Евала на Крушарски!
 Ботев с всичко най-добро на "Лаута", Конте също попадна в групата
 Херо: Аз не предавам Локомотив - вършил съм работа там, а сега го правя в Ботев! От публиката на Локо съм видял само добро
 Ботев избра Херо и Неделев за лаконичен пост преди дербито
 Битка за полуфинал днес! Първо пловдивско дерби за Купата след 15 май 2019 година
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: