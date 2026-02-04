ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботев пусна паркинг билети от 5 евро за мача с Берое
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:06Коментари (0)464
© Plovdiv24.bg
Ботев Пловдив стартира продажбата на паркинг билети за мача с Берое. Цената на пропуските, които могат да бъдат закупени както онлайн тук, така и от фен магазина, е 5 евро.

В продажба са паркоместа в две зони – Север и Юг, като достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.

Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. "Източен“.

Двубоят Ботев – Берое е в неделя от 16:45 часа на стадион "Христо Ботев“.
Още по темата: общо новини по темата: 708
04.02.2026
04.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
02.02.2026
предишна страница [ 1/118 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Херо ще говори за селекцията в Ботев и очакванията си през сезона
 ПФК Ботев: Той е силен! Той се бори! Той знае смисъла на жълто-черния екип!
 Пример за феърплей, уважение и приятелство! Локо и Ботев със съвместен лагер при девойките
 Халф на Ботев подписа договор със Сасуоло за 6 месеца
 Старата песен на нов глас! Волен Чинков свири Славия - Локо, пратиха Арсов на "Колежа"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: