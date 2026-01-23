© Пороен дъжд заля футболисти и спортно-технически щаб на Ботев (Пловдив) по време на вчерашната следобедна тренировка на отбора от подготвителния лагер в Турция.



Това обаче не попречи на треньора Димитър Димитров да натовари максимално своите възпитаници.



От клуба публикуваха кратък репортаж от заниманието, от който ясно се вижда в какви метеорологични условия протече то.



Следващата контрола на Ботев е в събота срещу украинския ФК Оболон.



Гледайте в прикаченото видео репортаж от дъждовната тренировка на Ботев!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.