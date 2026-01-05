ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Вижте как работи изкуственото слънце на стадион "Христо Ботев"
Автор: Стойчо Генов 14:37Коментари (0)473
© Plovdiv24.bg
Новата система за изкуствено слънце "грее" над тревата на стадион "Христо Ботев" и я поддържа в максимално добро състояние през студените зимни месеци, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Кадри от дрона на нашата медия показаха как функционира високотехнологичната придобивка.

Припомняме, че от ПФК Ботев вече няколко пъти се похвалиха, че разполагат с най-модерната система за изкуствено слънце.

В средата на декември пък ръководството на клуба взе мерки и бе извършено аериране на терена.

Гледайте в прикаченото видео как се третира в момента тревата на стадиона!

Още по темата: общо новини по темата: 625
05.01.2026
04.01.2026
03.01.2026
02.01.2026
01.01.2026
30.12.2025
предишна страница [ 1/105 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев ще уважи честванията за 178-ата годишнина от рождението на клубния патрон
 ПФК Ботев: Времето минава, но болката остава! Завинаги един от нас!
 ФИФА премахна две от забраните на ПФК Ботев, до дни вдига и третата
 Балтанов: Другия сезон Ботев ще бъде в битката за титлата
 Първата тренировка на Ботев за 2026 година ще е открита за феновете
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: