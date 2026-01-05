© Plovdiv24.bg Новата система за изкуствено слънце "грее" над тревата на стадион "Христо Ботев" и я поддържа в максимално добро състояние през студените зимни месеци, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Кадри от дрона на нашата медия показаха как функционира високотехнологичната придобивка.



Припомняме, че от ПФК Ботев вече няколко пъти се похвалиха, че разполагат с най-модерната система за изкуствено слънце.



В средата на декември пък ръководството на клуба взе мерки и бе извършено аериране на терена.



Гледайте в прикаченото видео как се третира в момента тревата на стадиона!



