Ръководството на Ботев Пловдив осъществи първи входящ трансфер за следващия сезон. Финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов подписа трансферно споразумение с ръководения от легендата на Ботев Лилчо Арсов - футболен клуб Академик Пловдив, влизащо в сила от началото на сезон 2026/2027. То е за правата на младит офанзивен халф Илия Антонов.

Талантът е роден на 3 март 2010 година в Пловдив и също подписа първи професионален договор с "жълто-черните". До момента цялата му кариера преминава в детско-юношеската школа на ФК Пловдив 2015 и ФК Академик Пловдив.

"Жълто-черните“ се пребориха с някои от водещите български клубове за подписа на младия талант, похвалиха се от ПФК Ботев. Важна роля изигра и желанието му да носи екипа на Ботев Пловдив, както и мечтата му да играе рамо до рамо с Тодор Неделев.

Ето какво сподели юношеският национал на България пред клубната медия на "канарчетата“:

"Благодаря за доверието и възможността, които ми предоставя Ботев Пловдив. Надявам се да имам много успехи и щастливи моменти с емблемата на гърдите си. Ще дам всичко от себе си за клуба и страхотната публика.“