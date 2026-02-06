Ботев благодари на петима напуснали, но умишлено пропусна Око-Флекс

© Ръководството на Ботев (Пд) използва официалните си платформи в социалната мрежа, за да изкаже благодарности към петима от напусналите футболисти, видя Plovdiv24.bg.



От "жълто-черния" клуб засвидетелстваха уважение към Стивън Петков, Емил Мартинов, Андрей Йорданов, Димитър Митков и Емануел Оджо, които окончателно напуснаха клуба в края на миналата година.



Съвсем умишлено обаче от ПФК Ботев пропуснаха преминалия в Левски нападател Армстронг Око-Флекс.



Това действие на "жълто-черното" ръководство може да се тълкува по два начина Единият е, че ПФК Ботев не желае да благодари на ирландеца заради поведението му при бягството му при "сините" от "Герена".



Но другият начин за тълкуване е, че все още считат за футболист на Ботев и затова не е в групата на напусналите.