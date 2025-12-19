© ПФК Ботев се включи отново в кампанията за мъничката Бела! От "жълто-черния" клуб организираха благотворителен търг в своята официална страница във Фейсбук в помощ на мъничката Бела!



"Можете да наддавате за мачова фланелка с подписите на футболистите от представителния отбор. Начална цена: 200 лева. Край на търга: 23.12.2025 година в 12:00 часа. Нека подадем ръка на мъничката Бела", написаха от ПФК Ботев.



Повече информация за Бела можете да откриете тук.



Можете да подкрепите Бела и чрез дарение:



IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50



Получател: Белослава Бисерова Бориславова



Revolut: @bela2018



PayPal: @LYBela2018



Нека заедно помогнем Бела да направи своята следваща крачка!