Днес (18 април) рожден ден празнува легендата на Ботев (Пловдив) и българския футбол Марин Бакалов! Той навършва 64 години. За "канарчетата" има изиграни 353 мача, в които е отбелязал 58 попадения. В цялата си кариера техничният полузащитник изигра общо 454 мача в "А" група - постижение, което дълго време беше рекорд, впоследствие подобрен от Георги Илиев.

Като футболист на Ботев Марин Бакалов е носител на Купата на Съветската армия през 1981 година, вицешампион през 1986г. и бронзов медалист 8 пъти.

През 1985 година Марин Бакалов е обявен за "Майстор на спорта", през 1991 година е избран за футболист №1 на Пловдив, а през сезон 1991/92 година печели и Купата за индивидуално спортсменство.

Марин Бакалов е шампион на България с отбора на ЦСКА (1990), а в кариерата си е играл още за пловдивските Спартак и Марица, португалския Шавеш и Олимпик (Тетевен).

