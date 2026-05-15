Ръководството на ПФК Ботев Пловдив използва официалния клубен сайт, за да излезе днес с нова декларация. Реакцията на клуба е свързана отново с проблемите около договора за телевизионните права от излъчването на мачовете от родния шампионат. "Жълто-черните" са категорични, че ще сезират всички компетентни административни и регулаторни органи, включително Комисията за защита на конкуренцията и останалите държавни институции.

Целта е да бъде извършена пълна проверка на начина, по който е структуриран и наложен настоящият модел на телевизионни права.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ПФК Ботев:

ПФК Ботев Пловдив счита за свое задължение да информира футболната общественост относно сериозните проблеми, свързани с договора за телевизионните и медийните права на българския футбол.

В последните месеци клубовете от Първа лига многократно изразиха своето недоволство от начина, по който се управляват и разпределят телевизионните права, както и от липсата на прозрачност и диалог от страна на отговорните институции и медийния оператор.

Още от месец януари клубовете настояваме за официална среща с представители на медията, за да бъдат обсъдени редица натрупани проблеми, засягащи пряко интересите на футболните клубове. До този момент такава среща категорично ни беше отказвана, въпреки многократните опити за диалог.

Към настоящия момент 15 от 16 клуба в Първа професионална лига подкрепиха позицията на Ботев Пловдив относно необходимостта от спешна промяна в модела на управление на телевизионните права.

Настоящият договор поставя клубовете в изключително неизгодно положение и съдържа редица клаузи, които ограничават правата им и създават сериозен дисбаланс между задълженията на клубовете и правата на медийния оператор и БФС.

Сред най-притеснителните текстове са:

Клубовете са лишени от реален контрол върху собствения си футболен продукт и медийно съдържание;

Наложени са прекомерно високи неустойки и санкции срещу клубовете;

Ограничават се възможностите на клубовете за собствено медийно и търговско развитие;

В настоящия договор, подписан през 2023 година, БФС и медийният оператор получават практически едностранен контрол върху рекламните позиции и телевизионното съдържание;

Клубовете поемат значителни организационни, финансови и инфраструктурни задължения без адекватна компенсация;

Липсва прозрачност относно начина на формиране, управление и разпределение на приходите;

Договорът е структуриран по начин, който практически не допуска реално индивидуално договаряне от страна на клубовете;

Създава се усещане за административен натиск върху клубовете да приемат условия, които не защитават техните интереси;

Клубовете нямат равнопоставено участие при вземането на решения, касаещи бъдещето на телевизионните права и развитието на футболния продукт.

Ботев Пловдив счита, че българските клубове не могат повече да бъдат третирани единствено като изпълнители на чужди решения, без право на реално участие в процесите, които определят финансовото и спортното бъдеще на професионалния футбол в България.

Поради тази причина ще сезираме всички компетентни административни и регулаторни органи, включително Комисията за защита на конкуренцията и останалите държавни институции, за да бъде извършена пълна проверка на начина, по който е структуриран и наложен настоящият модел на телевизионни права.

Нашата цел не е конфликт, а справедлив, прозрачен и модерен модел, който да защитава интересите на българските клубове, феновете и развитието на футбола като цяло.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява позицията си за повече прозрачност, уважение към клубовете и реален диалог в интерес на българския футбол.