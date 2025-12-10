ПФК Ботев: Изненадани сме! Искаме незабавна отмяна на наказанието на Херо!

© ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до БФС във връзка с наложеното наказание на старши треньора Димитър Димитров.



Както вече информирахме читателите си, бургаският спец е със забрана да изпълнява функциите си в 3 мача и глобен с 3000 лева заради обида на длъжностно лице по време на мача с Локомотив (София).



Ето какво гласи позицията на "жълто-черния“ клуб:



Уважаеми дами и господа,



Във вчерашния ден старши треньорът на ПФК Ботев Пловдив – Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София.



Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал "Надежда“ показват, че поведението на служебните лица е описано като "коректно“ и "много добро“. Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.



Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София.



ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България.