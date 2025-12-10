ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Изненадани сме! Искаме незабавна отмяна на наказанието на Херо!
Автор: Стойчо Генов 10:10
©
ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до БФС във връзка с наложеното наказание на старши треньора Димитър Димитров.

Както вече информирахме читателите си, бургаският спец е със забрана да изпълнява функциите си в 3 мача и глобен с 3000 лева заради обида на длъжностно лице по време на мача с Локомотив (София).

Ето какво гласи позицията на "жълто-черния“ клуб:

Уважаеми дами и господа,

Във вчерашния ден старши треньорът на ПФК Ботев Пловдив – Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София.

Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал "Надежда“ показват, че поведението на служебните лица е описано като "коректно“ и "много добро“. Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.

Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София.

ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България.
общо новини по темата: 590
10.12.2025
09.12.2025
09.12.2025
09.12.2025
09.12.2025
06.12.2025
Май забравихте, че когато гостувахте в Пловдив на Локомотив, за по-удобно, длъжностните лица писаха докладите си по-късно, а не по време на мача, за да се нагласят фактите. Тогава ви отърваше и аплодирахте, а пък сега нещо сте недоволни!
-1
 
 
Селяните окепазиха и Херо, въобще който е дошъл в тая кочина хубаво не е видял. Няма такъв селски и мошенгийски клуб в България. Закривай жълтия катун.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Класиране Резултати

