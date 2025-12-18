ИЗПРАТИ НОВИНА
Официално изявление на ръководството на ПФК Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:50Коментари (3)1141
Официално изявление на ръководството на ПФК Ботев, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

Уважаеми привърженици на ПФК "Ботев“ Пловдив,

Днес определени общински съветници направиха опит за политически пиар за сметка на ПФК "Ботев“ Пловдив.

Стадион "Христо Ботев“ е изграден с публичен ресурс, като значителна част от средствата за довършването му са осигурени от изпълнителя на обекта, независимо от факта, че същите все още не са му изплатени. Това бе направено с цел стадионът да функционира пълноценно и да бъде сред най-добрите спортни съоръжения в България за провеждане на футболни срещи.

Нашето желание е стадион "Христо Ботев“ да бъде живо и активно място всеки ден, а не само по време на футболни мачове. Именно с тази цел организирахме социалното събитие "Дни на отворените врати – Коледен базар "Колежа“.

С цел да се избегнат всякакви спекулации, заявяваме, че всички къщички на базара са изцяло собственост на Клуба. За поставените атракционни съоръжения има одобрена схема, като наша отговорност е опазването на инфраструктурата. В тази връзка е подписано споразумение с фирмата-изпълнител, според което при евентуални повреди същите ще бъдат своевременно възстановени.

Относно паркинга – същият се намира в имот, предоставен под наем от Община Пловдив на ПФК "Ботев“ Пловдив и се администрира от Клуба. В тази насока има и прието решение на Общински съвет – Пловдив, с което, за съжаление, част от общинските съветници очевидно не са запознати.

Паркингът е предназначен за нормалното функциониране на спортното съоръжение и се използва по същия начин, както и паркингът на другия стадион, който в момента се строи в Пловдив. Ако Община Пловдив желае да отговори на нуждите на живущите в района около стадион "Христо Ботев“, логичното решение е изграждането на планирания многоетажен паркинг.

Паркингът на стадион "Христо Ботев“ предоставя безплатен престой до 2 часа, което дава възможност на всички спортуващи в залите да го използват. Развитието на спорта е наш основен приоритет.

Призоваваме всички общински съветници да се радват на социалните и културни събития в град Пловдив, вместо да ги използват за приоритизиране на лични политически и кариерни интереси.

Каним всички общински съветници да посетят Детската Коледа, организирана на стадион "Христо Ботев“ от ПФК "Ботев“ Пловдив и Клуба на привържениците на "Ботев“ Пловдив, за да видят какво означава ПФК "Ботев“ Пловдив за града и неговата общност.

Във футбола няма място за политика.
Под вола теле няма! Ама Общинарите и “алтернативните привърженици” на Ботев, могат да продължат да полагат усилия да го търсят. Ще намерят….ама нещо друго!
Агоп Дудикян
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
преди 45 мин.
0
 
 
Изявление за саморазправите на "ПРЕЗИДЕНТА" с феновете няма ли да има?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
